Chega propõe suplemento salarial para a PSP e a GNR na Madeira

Hugo Nunes, líder regional do CH, apresentou um projecto de proposta de lei que cria um suplemento salarial para os elementos da PSP e da GNR que estão colocados na Madeira.

O diploma estabelece um suplemento de 15% para compensar a diferença de custo de vida na Região. Um suplemento de missão e fixação que é calculo com base no vencimento bruto anual e pago no mês de Abril.

O diploma aplica à PSP e à GNR um suplemento que já é pago aos guardas prisionais.

Hugo Nunes começou por destacar as condições difíceis em que os polícias trabalham, com turnos longos a que se juntam serviços gratificados obrigatórios, num cenário de falta de meios humanos.

O CH também lembra que esta é uma proposta de lei a enviar à Assembleia da República e que o suplemento será da responsabilidade do governo central.