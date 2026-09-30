Dois postes de electricidade em chamas

Esta noite dois fogos deflagraram em postes de electricidade, situações que foram combatidas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O primeiro caso aconteceu na Estrada Monumental, pelas 21h30, e o segundo caso aconteceu na Travessa do Pilar, pelas 22h00, tendo ambos os fogos sido prontamente resolvidos.

Para cada uma das ocorrências foram mobilizados dois meios e 8 bombeiros.