Dois postes de electricidade em chamas
Esta noite dois fogos deflagraram em postes de electricidade, situações que foram combatidas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.
O primeiro caso aconteceu na Estrada Monumental, pelas 21h30, e o segundo caso aconteceu na Travessa do Pilar, pelas 22h00, tendo ambos os fogos sido prontamente resolvidos.
Para cada uma das ocorrências foram mobilizados dois meios e 8 bombeiros.
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