Hamas chama "operação heróica" a ataque que feriu filho de embaixador de Israel nos EUA

O movimento islamita palestiniano Hamas saudou hoje o ataque de quarta-feira na Cisjordânia contra militares israelitas do qual resultou gravemente ferido o filho do embaixador de Israel nos Estados Unidos, classificando-o como "uma operação heróica".

Em comunicado, o movimento considerado terrorista pela União Europeia e Estados Unidos assinala que o ataque, "levado a cabo por um dos heróis do povo" contra "um grupo de soldados da ocupação criminosa israelita" na Cisjordânia, constitui "uma resposta natural aos excessos dos colonos e dos líderes da ocupação, às suas incursões repetidas na abençoada Mesquita de Al-Aqsa e à profanação dos locais sagrados islâmicos".

O Hamas elogia o autor do ataque, um palestiniano que conduziu um veículo contra uma viatura de patrulha israelita na Cisjordânia ocupada e que foi morto a tiro pelas forças israelitas, insistindo que se tratou de "uma resposta contundente" ao aumento das incursões das tropas israelitas e dos ataques por parte dos colonos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental.

No comunicado hoje divulgado, o movimento islamita -- autor dos ataques de 07 de outubro de 2023 em território israelita -- adverte que os "crimes" israelitas "apenas trarão mais desilusões e reveses" para Israel, ao mesmo tempo que apelou aos palestinianos da Cisjordânia para que "intensifiquem a resistência em todas as suas formas e com todos os meios ao seu alcance contra a ocupação e os seus colonos, em cada palmo da terra ocupada".

Na quarta-feira, o ministro da Defesa de Israel revelou que o soldado gravemente ferido no ataque ocorrido num posto de controlo militar perto do colonato de Beit Horon, entre Modiín e Jerusalém, era Neria Leiter, filho do embaixador de Israel em Washington, Yechiel Leiter.

Já hoje, o embaixador, que visitou o filho no Centro Médico Zedek, em Jerusalém, adiantou que este continua em estado grave e "a sua vida continua em perigo".

"Esta experiência é diferente daquela noite em que bateram à minha porta", referiu, em alusão a um outro filho Moshe Yedidya Leiter, morto em combate no norte da Faixa de Gaza em novembro de 2023, no âmbito da ofensiva lançada por Israel contra o enclave na sequência dos ataques de 07 de outubro de 2023.

No passado fim de semana, o exército israelita já matara um palestiniano que tentou atropelar soldados que operavam na zona do colonato israelita de Ganim, no norte da Cisjordânia ocupada, e, igualmente na quarta-feira, registou-se um outro ataque no centro da Cisjordânia, quando um palestiniano disparou contra um grupo de israelitas perto do colonato de Nova Tzuf, matando um deles.