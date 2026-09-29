Queda de bombardeiro estratégico russo Tu-95 provoca seis mortos

Seis militares morreram e outro ficou ferido na queda de um bombardeiro estratégico russo Tu-95 durante um voo de treino na região de Amur, no Extremo Oriente, anunciou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

"A aeronave caiu numa zona desabitada. Segundo as primeiras informações, seis tripulantes morreram, enquanto outro ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde", informou o Ministério, citado pelas agências de notícias russas.

Segundo o Ministério da Defesa, o bombardeiro não transportava armamento e realizava um voo de treino quando ocorreu o acidente.

A queda aconteceu numa zona isolada da região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia.

Uma equipa de investigadores foi enviada para o local para determinar as circunstâncias e as causas do acidente.