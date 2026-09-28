Seis quilómetros de congestionamento

Bom dia. A semana começa com o habotual para e arranca na principal estrada da Madeira, sobretudo no sentido habitual durante as manhãs.

NO sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela, já são cerca de 6 km de extensão de congestionamento que, segundo a concessionária, se deve a tráfego intenso.

A verdade é que no sentido oposto, sobretudo na zona da subida de Santa Rita e a partir do nó de Santo António até ao nó de Pestana Júnior, já há sinais de congestionamento.

Conduza com precaução.