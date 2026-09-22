Tráfego intenso provoca filas na Via Rápida

O trânsito está congestionado, esta terça-feira, nos sublanços da Cancela-Caniço e da Pestana Júnior–Boa Nova, no sentido Machico–Ribeira Brava, devido ao tráfego intenso.

De acordo com a aplicação InfoVias, no sublanço da Pestana Júnior–Boa Nova, a fila estende-se entre os quilómetros 18 e 17, numa extensão de cerca de um quilómetro. Já no sublanço da Cancela-Caniço, a fila prolonga-se entre os quilómetros 25 e 22, abrangendo cerca de três quilómetros.