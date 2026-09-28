Mulher ferida em queda na via pública

Uma mulher, de 71 anos, ficou ferida esta tarde na sequência de uma queda ocorrida na Estrada dos Marmeleiros, no Funchal.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13h40 aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que foram mobilizados para prestar assistência à vítima.

A mulher apresentava escoriações nos membros inferiores e no braço direito, tendo sido assistida no local pelos operacionais.

Após a primeira avaliação, a vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.