Impressora provoca incêndio em loja na Rua dos Tanoeiros

Um incêndio deflagrou, há instantes, no interior de um estabelecimento comercial situado na Rua dos Tanoeiros, no Funchal, tendo sido rapidamente controlado graças à pronta intervenção da proprietária e dos meios de socorro.

Segundo Alberto Magno, adjunto de comando da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, tudo indica que a ocorrência terá tido origem num problema num equipamento, nomeadamente numa impressora, sendo provável que tenha ocorrido um curto-circuito.

A proprietária, Cátia Silva, apercebeu-se da situação quando regressou ao estabelecimento e encontrou a impressora com chamas. De imediato, desligou o quadro eléctrico geral para evitar que o fogo se propagasse e tentou extinguir as chamas visíveis com toalhas molhadas.

“Quando cheguei, abri a porta e já estava a pegar lume”, contou aos jornalistas, explicando que, perante a quantidade de fumo provocada pelas tintas, plástico e papel existentes na impressora, decidiu pedir ajuda aos bombeiros.

“Fui buscar as toalhas molhadas e tentei apagar o fogo visível”, relatou a proprietária, que acabou também por pedir auxílio aos vizinhos. Apesar da intervenção inicial, optou por não avançar sozinha, uma vez que não sabia se poderiam existir outros focos no interior do estabelecimento.

À chegada dos bombeiros, a situação encontrava-se já controlada e não havia chamas activas. “Aquilo que nós percebemos aqui foi que houve um problema directo com um dos equipamentos, em princípio uma impressora, provavelmente um curto-circuito”, explicou Alberto Magno.

Os bombeiros procederam à verificação do espaço e realizaram uma operação de ventilação mecânica forçada para retirar o fumo acumulado no estabelecimento.

O responsável destacou ainda a rápida reacção da proprietária, considerando que a sua intervenção inicial, nomeadamente ao desligar a corrente eléctrica, contribuiu para evitar que a situação assumisse maiores proporções.

Na operação estiveram envolvidos cinco veículos e 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, além de uma viatura e cinco elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A PSP também esteve no local, inicialmente com dois elementos e uma viatura, tendo posteriormente reforçado o dispositivo para um total de quatro elementos e duas viaturas.

O incêndio acabou por ficar circunscrito à impressora e a uma pequena parte de um caixote, não tendo o fogo alastrado a outros materiais ou zonas do estabelecimento.

Não há registo de feridos, tendo a ocorrência sido rapidamente controlada pelos meios envolvidos.