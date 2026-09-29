SESARAM alerta que é preciso manter o "coração aceso"

‘Mantém o teu coração aceso’ foi o mote da sessão de sensibilização promovida, esta manhã, pelo Serviço de Cardiologia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) para assinalar o Dia Mundial do Coração, que se comemora anualmente neste dia 29 de Setembro.

Conforme descreve uma nota de imprensa do SESARAM, esta iniciativa, destinada a profissionais de saúde e à comunidade em geral, decorreu durante a manhã, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo reunido diversos especialistas para abordar a prevenção das doenças cardiovasculares e a promoção de estilos de vida saudáveis.

Os trabalhos arrancaram com a palestra 'Conhecer para Prevenir', conduzida pela médica Filipa Escórcio Silva, do Serviço de Cardiologia, durante a qual foi destacada a importância da identificação e controlo dos principais factores de risco associados às doenças cardiovasculares. Seguiu-se a intervenção do nutricionista Bruno Sousa, director do Serviço de Nutrição, que debateu ‘O Papel da Alimentação na Saúde do Coração’, demostrando como uma nutrição equilibrada é também uma forma de cuidar da função cardiovascular.

O programa terminou com a sessão ‘Coração em Movimento: Da Atividade Física à Reabilitação', a cargo dos especialistas Énio Pestana e Luís Gouveia, do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, que debateram o impacto do exercício físico na prevenção e recuperação das doenças cardíacas.

Com esta iniciativa, o SESARAM pretende reforçar a mensagem de que a prevenção continua a ser a melhor forma de combater as doenças cardiovasculares, incentivando a população a adoptar comportamentos que contribuam para um coração mais saudável e uma melhor qualidade de vida.