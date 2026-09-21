Sindicato da energia alerta para importância de manter a térmica

O Núcleo da Madeira do SINERGIA - Sindicato da Energia quer que a Empresa de Electricidade da Madeira mantenha a capacidade térmica para responder às situações em que as renováveis não estão à altura do desafio e que promova formação para colmatar o que identifica como falta de mão-de-obra especializada. Propõe um modelo de formação dual, alternando formação em contexto escolar e em contexto de trabalho.

“Num ano hidrológico seco, coincidente com dias sem recurso eólico, é a capacidade térmica que cobre as pontas noturnas, quando o solar não é opção”, alertou Emanuel Alberto Vieira. O Coordenador, na conclusão de um encontro mantido com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no passado dia 17, reconhece que a EEM e os seus profissionais “souberam aproveitar o Plano Recuperação e Resiliência para reforçar a estabilidade do sistema e integrar mais energias renováveis”, mas que a empresa madeirense não pode fassentar a estratégia apenas nesta solução. O sindicalista lembra que a produção de energia a partir de renováveis está dependente das condições meteorológicas, “o que exige redundância e capacidade firme disponível para assegurar o abastecimento em qualquer circunstância”. Daí, alertou, a necessidade de manter a capacidade térmica. “Num sistema sem qualquer interligação, a segurança do abastecimento não se decreta. Num ano seco, numa noite sem vento, não há sol que substitua uma central térmica pronta a entrar. É por isso que a capacidade firme não é um luxo, é a condição para as renováveis poderem crescer”.

No encontro com Gonçalo Leite Velho e Sancha Campanella, Emanuel Alberto Vieira aproveitou para explicar a diferença entre um sistema eléctrico interligado, como o da Península Ibérica, e “o desafio de explorar dois sistemas isolados, sem ligação ao exterior nem entre si”, como acontece na Madeira.

Em relação aos profissionais, e ao investimento no reforço da formação técnica a nível regional, acredita que é mais do que responder à necessidade da empresa. “O conhecimento técnico qualificado sustenta emprego estável e bem remunerado na Região, e a erosão dessa base tem consequências sociais que extravasam o sector eléctrico”, afirmou.

Na ocasião, o representante do sindicado da energia falou ainda da importância da escala nesta área, recomendando a gestão integrada do Grupo EEM “Da produção ao transporte e à distribuição, permite os ganhos de eficiência possíveis dentro das limitações que a condição insular, por si só, impõe”.

Além do PS, os representantes do SINERGIA pretendem reunir com todos os grupos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira.