Nova Direita questiona concurso de lavandaria do SESARAM

A Nova Direita exige esclarecimentos sobre o concurso público do SESARAM para a prestação de serviços de lavandaria, tema que fez ontem a manchete do DIÁRIO, questionando a reversão da adjudicação apesar de existir uma proposta cerca de 290 mil euros mais baixa.

Paulo Azevedo, coordenador do partido na Madeira, pretende conhecer os fundamentos técnicos, financeiros e jurídicos que determinaram a decisão e saber se foram devidamente ponderados o preço, a qualidade e a capacidade de resposta dos concorrentes.

Segundo a Nova Direita, a empresa que se mantém responsável pelo serviço presta-o há cerca de 22 anos. O partido diz ainda ter recebido relatos de alegadas falhas na entrega de roupa hospitalar, incluindo fardas e lençóis, situações para as quais reclama esclarecimentos.

A estrutura regional defende a divulgação dos fundamentos da decisão e admite solicitar documentação às entidades competentes. Caso existam indícios de irregularidades ou prejuízo para o interesse público, considera que deverá ser avaliada uma eventual intervenção do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

“290 mil euros de diferença não podem ser tratados como um detalhe”, sustenta Paulo Azevedo.