PJ deteve mulher que pôs fogo no Santa Maria

A Polícia Judiciária já deteve a autora os dois crimes de incêndio urbano que ocorreram na madrugada da passada sexta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Segundo a PJ, trata-se de uma mulher de 26 anos com perturbações psiquiátricas graves.

A mulher incendiou um carro que estava estacionado junto ao Serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e num lençol de uma cama/maca, que se encontrava no interior daquele serviço.

O fogo foi ateado com chama directa, tendo no caso da viatura ficado com a parte esquerda da frente carbonizada e no caso da maca, com danos nesta e no lençol.

A mulher será presente em Lisboa a juiz para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.