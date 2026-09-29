PJ chamada a investigar novo incêndio na Zona Velha

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar as circunstâncias do novo incêndio registado, esta manhã, num edifício contíguo ao prédio atingido pelas chamas entre sexta-feira e sábado, na Zona Velha do Funchal.

De acordo com Simão Santos, adjunto técnico dos Bombeiros Sapadores do Funchal, a origem do fogo permanece por esclarecer e estão em cima da mesa duas possibilidades. "Alguma estrutura ou algum material que tenha ficado em combustão" e que tenha provocado a propagação para compartimentos adjacentes ou o incêndio ter tido "outra causa desconhecida".

Perante a impossibilidade de determinar, nesta fase, o que esteve na origem do novo foco de incêndio, foi solicitada a presença de elementos da Polícia Judiciária para realizar a avaliação. "É algo que nós não conseguimos definir nesta fase", explicou Simão Santos.

Chegada dos inspectores da PJ ao local do incêndio

O responsável confirmou que o edifício onde as chamas surgiram esta manhã já não tinha moradores, embora não consiga garantir que não tenha sido habitado até recentemente. "O prédio não tinha ninguém", frisou.

O alerta para a ocorrência foi dado às 8h09, tendo a primeira equipa chegado ao local seis minutos depois. A operação mobilizou 25 operacionais e nove veículos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, incluindo um veículo escada, enquanto a PSP assegurou o isolamento da zona.

A intervenção encontra-se agora em fase de rescaldo, com os bombeiros a manterem atenção às estruturas em madeira, que podem favorecer novos reacendimentos. "É um trabalho moroso, minucioso, que pode demorar algumas horas, atendendo às divisões do edifício. Portanto, queremos garantir e consolidar que não há qualquer reacendimento e, provavelmente, isso vai obrigar a fazer vigilância durante algum tempo", sublinhou.