Governo investe 4,2 milhões de euros em quatro conjuntos habitacionais

O Governo Regional concluiu um investimento de 4,2 milhões de euros na requalificação e melhoria da eficiência energética de quatro conjuntos habitacionais do parque público da Região, abrangendo 171 habitações.

A conclusão deste investimento foi assinalada esta segunda-feira, 28 de Setembro, com uma visita do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, responsável pela tutela da Habitação, ao Conjunto Habitacional do Pico dos Barcelos, na freguesia de Santo António, no Funchal.

Promovidas pelo Governo Regional, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, e financiadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que constituiu uma das metas no âmbito do reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira, as intervenções abrangeram o Conjunto Habitacional do Pico dos Barcelos, com 72 fogos, a Conjunto Habitacional da Queimada, em Machico, com 44 habitações, Conjunto Habitacional A Torre III, com cinco fogos, e o Conjunto Habitacional do Serrado do Mar, em Câmara de Lobos, com 50 habitações.

Segundo nota à imprensa, este investimento traduz uma aposta do Governo Regional na valorização da habitação pública e na melhoria das condições de vida das famílias, colocando a requalificação do património existente como uma prioridade da política habitacional. As obras permitiram melhorar o desempenho energético dos edifícios e reforçar o conforto e a qualidade das habitações.

No conjunto dos quatro empreendimentos foram realizadas intervenções nas fachadas e coberturas, trabalhos de impermeabilizações, aplicação de isolamento térmico, substituição de caixilharias, reparação e pintura de elementos metálicos e muros exteriores, bem como a beneficiação de equipamentos e zonas comuns.

A visita do secretário à intervenção no Conjunto Habitacional do Pico dos Barcelos assume particular relevância pelo número de famílias abrangidas, num empreendimento constituído por 72 habitações, onde foram realizadas obras de requalificação e de melhoria do desempenho energético do edificado.

Na ocasião, Pedro Rodrigues destacou a dimensão social deste investimento, afirmando que a política de habitação pública deve assegurar habitações dignas, qualificadas e adequadas às necessidades das famílias.

Não estamos apenas a reabilitar edifícios. Estamos a melhorar a vida das pessoas. É esse o sentido deste investimento: garantir habitações com mais qualidade, mais conforto e maior eficiência, contribuindo também para reduzir os custos que as famílias suportam com a energia". Pedro Rodrigues

O governante reforçou ainda que esta intervenção representa também uma decisão de valorizar e modernizar o património habitacional público, garantindo que o investimento realizado hoje produz benefícios duradouros para as famílias e para a própria Região.

“Uma política de habitação responsável não termina quando se entrega uma casa. Temos de garantir que essa casa mantém qualidade, conforto e condições adequadas ao longo do tempo. É por isso que estamos a investir na requalificação do nosso parque habitacional público e a responder, de forma concreta, às necessidades das famílias”, garantiu Pedro Rodrigues.

O governante esteve acompanhado pelo presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, Leonel Silva, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Marcelo Gouveia.

Segundo a mesma nota, a conclusão das obras nestes quatro conjuntos habitacionais reforça a estratégia do Governo Regional de qualificar o parque habitacional público, melhorar as condições de vida das famílias e promover uma habitação mais eficiente e sustentável, aproveitando os recursos disponibilizados pelo PRR para concretizar esta intervenção.