Madeira confirma fecho de 2025 com excedente de 156,5 milhões de euros

A Administração Pública Regional da Madeira registou, em 2025, uma capacidade de financiamento de 156,5 milhões de euros, de acordo com a 2.ª notificação de 2026 do Instituto Nacional de Estatística (INE) no âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos, cuja divulgação foi feita esta manhã pela Direção Regional de Estatística da Madeira.

O valor representa uma revisão em baixa de 5,9 milhões de euros face aos 162,4 milhões de euros apurados na 1.ª notificação deste ano, de natureza preliminar. Apesar da revisão, mantém-se o saldo positivo das contas da Administração Pública Regional (APR).

Em 2024, a Região tinha igualmente registado capacidade de financiamento, então no valor de 162,5 milhões de euros. A comparação mostra, assim, uma redução de cerca de 6 milhões de euros no saldo positivo entre 2024 e 2025.

No que diz respeito à dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira, o valor manteve-se inalterado face à primeira notificação: 4.832,1 milhões de euros no final de 2025. Em relação a 2024, representa uma redução de cerca de 92,8 milhões de euros, equivalente a 1,9%.

A nível nacional, as Administrações Públicas apresentaram em 2025 uma capacidade de financiamento de 2.045,4 milhões de euros, correspondente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB). A dívida bruta das Administrações Públicas portuguesas situou-se nos 275,1 mil milhões de euros, equivalente a 89,2% do PIB.

Nos Açores, a Administração Regional apresentou, em sentido contrário, um défice de 305,5 milhões de euros. A dívida bruta da Administração Regional dos Açores atingiu, em 2025, os 3.797,8 milhões de euros.

Os dados constam da 2.ª notificação de 2026 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos, que o INE remete ao Eurostat até ao final de Setembro, no âmbito das obrigações de reporte estatístico dos Estados-membros da União Europeia.