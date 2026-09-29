Reacendimento de incêndio na Zona Velha do Funchal mobiliza bombeiros

Registou-se, esta manhã, um reacendimento do incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira num edifício habitacional na Rua da Boa Viagem, nas proximidades do Mercado dos Lavradores, na Zona Velha do Funchal, levando à mobilização de novos meios de socorro.

Incêndio de grandes dimensões na Zona Velha do Funchal Chamas e uma coluna de fumo nas proximidades do Mercado

O incêndio levou ao corte parcial da Rua D. Carlos I, com os condutores a serem obrigados a inverter a marcha. A Rua Latino Coelho também se encontra cortada.

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Uma coluna de fumo é visível no local, na sequência do reacendimento do incêndio. No local encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal, com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Foi igualmente accionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), bem como viaturas de combate a incêndios. O alerta foi dado pelas 8h10. A PSP também está no local.

Recorde-se que oito pessoas tiveram de ser realojadas na sequência do incêndio de grandes dimensões que deflagrou, na noite de sexta-feira, naquele edifício habitacional, na Zona Velha do Funchal.