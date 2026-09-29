Reacendimento de incêndio na Zona Velha do Funchal mobiliza bombeiros
Registou-se, esta manhã, um reacendimento do incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira num edifício habitacional na Rua da Boa Viagem, nas proximidades do Mercado dos Lavradores, na Zona Velha do Funchal, levando à mobilização de novos meios de socorro.
Incêndio de grandes dimensões na Zona Velha do Funchal
Chamas e uma coluna de fumo nas proximidades do Mercado
O incêndio levou ao corte parcial da Rua D. Carlos I, com os condutores a serem obrigados a inverter a marcha. A Rua Latino Coelho também se encontra cortada.
Uma coluna de fumo é visível no local, na sequência do reacendimento do incêndio. No local encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal, com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Foi igualmente accionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), bem como viaturas de combate a incêndios. O alerta foi dado pelas 8h10. A PSP também está no local.
Recorde-se que oito pessoas tiveram de ser realojadas na sequência do incêndio de grandes dimensões que deflagrou, na noite de sexta-feira, naquele edifício habitacional, na Zona Velha do Funchal.
Oito pessoas realojadas após incêndio de grandes dimensões na Zona Velha
Duas pessoas, entre as quais uma bombeira, sofreram ferimentos ligeiros. Operação chegou a mobilizar 42 operacionais e 16 viaturas no ataque inicial
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