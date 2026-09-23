Receita cresceu 70,7 milhões de euros em 2025

A Administração Pública Regional da Madeira arrecadou mais 70,7 milhões de euros em 2025, elevando a receita total para 2.246,6 milhões de euros, segundo os dados revistos divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM). O aumento de 3,3% face a 2024 foi sustentado sobretudo pelo crescimento da receita corrente, que avançou 4,8%.

A evolução da receita ocorreu apesar da redução da receita de capital, que passou de 277,8 milhões de euros em 2024 para 257,5 milhões em 2025, uma diminuição de 7,3%. O crescimento da receita corrente acabou por mais do que compensar esta redução.

Entre as principais componentes da receita corrente, os impostos sobre o rendimento e o património registaram um aumento de 1,4%, impulsionado pelo crescimento da receita do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

Já os impostos sobre a produção e a importação recuaram 0,5%, devido sobretudo à diminuição da receita de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

O maior crescimento percentual verificou-se, contudo, nas outras receitas correntes, que aumentaram 18,5% em relação a 2024, representando mais 57,3 milhões de euros. Foi esta evolução que teve o principal contributo para o crescimento global da receita da Administração Pública Regional.

Do lado da despesa, a Administração Pública Regional registou também um aumento, embora superior ao da receita. A despesa total passou de 2.013,4 milhões de euros em 2024 para 2.090,1 milhões em 2025, um crescimento de 3,8%.

A despesa corrente aumentou 5,7%, com as despesas com pessoal a crescerem 7,3%, evolução que a DREM associa às progressões nas carreiras e às actualizações salariais, incluindo da retribuição mínima mensal garantida e do subsídio de refeição.

As prestações sociais, excluindo transferências sociais em espécie, aumentaram 5,3%, devido ao incremento das transferências para a área da saúde. Também o consumo intermédio e os subsídios pagos cresceram, respectivamente, 1,8% e 0,4%.

Em sentido contrário, a despesa com juros diminuiu 11%, enquanto a despesa de capital recuou 6,8%, para 278,6 milhões de euros. Nesta componente, a principal redução ocorreu nas outras despesas de capital, que diminuíram 21,8%, para 72,7 milhões de euros.

O aumento da receita não foi, ainda assim, suficiente para impedir uma redução do saldo global da Administração Pública Regional. A capacidade líquida de financiamento passou de 162,5 milhões de euros em 2024 para 156,5 milhões em 2025, mantendo-se, contudo, positiva.

Os dados divulgados pela DREM abrangem os principais agregados da Administração Pública Regional entre 2008 e 2025. A informação de 2024 passa a ter natureza final, enquanto os dados relativos a 2025 são ainda provisórios e estão alinhados com a 2.ª notificação de 2026 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos.