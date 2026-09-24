Corretora SABSEG já factura mais de 12 milhões de euros na Madeira

A SABSEG já factura mais de 12 milhões de euros na Madeira e conta com oito colaboradores e dois escritórios na Região, revelou Ricardo Vieira, coordenador da operação da corretora, que está presente no arquipélago desde 2011.

"Apesar de sermos uma corretora desta dimensão, estamos muito próximos das pessoas", afirmou Ricardo Vieira, sublinhando que a estratégia passa por "oferecer, principalmente, um serviço diferenciador aos nossos clientes".

Para Ricardo Vieira, a diferenciação está sobretudo no serviço. "Os produtos de seguros são iguais em todas as seguradoras e todos os mediadores e corretores têm acesso aos mesmos. A nossa diferença perante a concorrência tem que estar na prestação do serviço e na tecnicidade, naquilo que oferecemos ao cliente, na forma como oferecemos, na agilidade que temos e na resposta."

A corretora aposta também em produtos específicos para determinados segmentos. Entre os exemplos está um seguro de responsabilidade civil por acto de gestão destinado à função pública, que, segundo o responsável, veio responder a uma necessidade que não estava coberta pelo mercado.

"É isto que nos diferencia: trazer produtos diferenciadores, produtos que vão ao encontro das necessidades das pessoas", afirmou.

Na área da saúde, Ricardo Vieira destacou ainda o protocolo existente desde 2018 com o Governo Regional, que permite aos funcionários públicos subscrever um seguro por 10 euros mensais, com capital de 30 mil euros para operações e cobertura de preexistências. Segundo o responsável, a solução abrange mais de 19 mil funcionários públicos.

"Hoje em dia não se pode dizer que não se pode ter um seguro de saúde, que é caro ter um seguro de saúde", sustentou, acrescentando que existem também soluções para particulares, com um custo médio de cerca de 30 euros mensais.

A SABSEG está presente em cerca de 50 escritórios em Portugal e tem operações em Espanha, Itália, Angola, Moçambique e Brasil. Na Madeira, mantém ainda uma rede de sub-agentes.

Ricardo Vieira defende que a correcta avaliação dos riscos é determinante para a resposta em caso de sinistro. "O grande segredo dos seguros é a subscrição do risco", afirmou, aconselhando os clientes a reverem as apólices pelo menos uma vez por ano.

"Se nós tivermos as apólices todas correctamente actualizadas, quando há um sinistro a companhia paga rapidamente", sustentou.

Na visita às instalações remodeladas da SABSEG, na Ajuda, Miguel Albuquerque destacou também o papel da corretora no desenvolvimento da actividade empresarial e na oferta de soluções de seguros.

O presidente do Governo Regional chamou a atenção, nomeadamente, para a possibilidade de acesso a seguros de saúde a partir de 10 euros mensais, considerando que a dimensão das grandes empresas e conglomerados seguradores permite "baixar o preço e a oferta no mercado".

Para Albuquerque, essa capacidade "é muito importante para o desenvolvimento da nossa Região", destacando ainda a existência de soluções de responsabilidade civil que protegem o património pessoal de quem exerce funções de decisão na administração pública.