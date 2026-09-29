Son’Art apresenta novo repertório para levar cordofones madeirenses além-fronteiras

O Grupo Informal de Jovens Son’Art apresenta, na próxima quinta-feira, o livro de repertório desenvolvido no âmbito do projecto 'Abertura de Horizontes: Dos Cordofones Madeirenses para a Europa', integrado no Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), com o apoio da Direcção Regional de Juventude. O projecto nasce da identificação de uma lacuna no repertório destinado aos cordofones tradicionais da Madeira, sobretudo no que diz respeito à sua utilização para além dos repertórios habitualmente associados a estes instrumentos.

Ao longo do projecto, foram criadas novas adaptações e reunidas outras já existentes, dando origem a um conjunto de repertório dirigido a estudantes, professores e intérpretes. O trabalho explora também as possibilidades técnicas e expressivas dos cordofones madeirenses, através da adaptação de obras originalmente escritas para outros instrumentos e da experimentação de novas abordagens musicais.

Segundo nota à imprensa, a criação do livro foi acompanhada por actividades formativas e artísticas, entre as quais a Oficina de Adaptação de Peças Musicais para Cordofones Madeirenses, dinamizada por Victor Teixeira no Conservatório. A iniciativa procurou incentivar os jovens músicos a experimentar processos de adaptação e a explorar novas possibilidades para os seus instrumentos.

O projecto teve ainda uma dimensão internacional, através da realização de uma Masterclasse em Música Contemporânea para Braguinha, orientada pelo professor italiano Giovanni Albini. A iniciativa permitiu aos participantes contactar com diferentes abordagens técnicas e interpretativas à música contemporânea e aos instrumentos de corda dedilhada.

O lançamento do livro assinala uma nova etapa de um projecto que procura aproximar tradição e inovação, abrindo espaço para que o braguinha, o rajão e a viola de arame sejam explorados em novos repertórios e contextos performativos.

A publicação pretende constituir uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento artístico e pedagógico dos jovens músicos, contribuindo para a valorização e renovação do património musical madeirense.

O evento tem entrada livre, mediante disponibilidade da sala.