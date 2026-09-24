Três mil à procura de uma resposta habitacional no Funchal

São mais de 3 mil os munícipes inscritos à procura de uma resposta habitacional no Funchal. O número foi, esta manhã, confirmado pelo presidente da Câmara Municipal, Jorge Carvalho, no final da reunião pública do executivo, depois de ter sido questionado sobre a dimensão da procura por habitação na cidade.

"Estamos a falar de 3.000 inscritos", afirmou o autarca.

A elevada procura habitacional surge numa altura em que o município prepara uma nova estratégia para o sector. A Estratégia Local de Habitação, aprovada na última reunião de Câmara, será submetida à Assembleia Municipal no próximo dia 30 e prevê um investimento de cerca de 40 milhões de euros ao longo do mandato.

O plano contempla a construção de aproximadamente 300 fogos, uma resposta que se junta a outros mecanismos municipais destinados a apoiar quem procura habitação no Funchal. "Muitas vezes falamos da habitação em termos da aquisição ou da habitação pública, mas o município tem também outros instrumentos", salientou o autarca.

Um desses instrumentos é o apoio ao arrendamento, que representa um orçamento de "cerca de 2,2 milhões de euros e que já apoia mais de mil famílias na cidade do Funchal".

Nas questões da habitação, as soluções são variadas e, acima de tudo, abrangentes, procurando responder a cada necessidade de cada munícipe Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

A habitação esteve, aliás, no centro da própria reunião pública, depois de uma munícipe ter apresentado ao executivo a sua situação. O caso acabou por colocar novamente em evidência a dificuldade de encontrar respostas para quem procura uma solução habitacional na cidade.

Não obstante, o autarca salientou ainda que a política municipal está articulada com a estratégia do Governo Regional, lembrando que também existe "um investimento muito forte por parte do Governo Regional também nesta área".

Além da habitação, Jorge Carvalho fez um balanço dos restantes assuntos aprovados na reunião, destacando o facto de todos os pontos em discussão terem sido "aprovados por unanimidade".

Entre as decisões esteve a atribuição de vários apoios sociais nas áreas dos medicamentos, educação e transportes, num montante global de cerca de 156 mil euros.

Foi igualmente aprovada a abertura de um concurso internacional, no valor de 2,7 milhões de euros, para a realização de várias obras relacionadas com as redes de água e os sistemas de águas pluviais e residuais. "Dessa forma, damos também uma melhor resposta relativamente àquilo que são não só as redes de água, mas também as águas pluviais e residuais", explicou o presidente da Câmara.