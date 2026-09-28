110 anos de futebol madeirense reunidos em livro

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) assinala esta segunda-feira o seu 110.º aniversário e escolheu a data para apresentar o livro ‘O Campo do Tempo – Madeira 110 anos’, da autoria de Francisco Fernandes.

A obra recupera momentos marcantes e protagonistas que fizeram a história do futebol madeirense ao longo de mais de um século.

A cerimónia decorre no Centro de Congressos da Madeira e conta com a presença de várias personalidades ligadas ao desporto e à vida pública regional.

Entre os presentes estão o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, a secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e o presidente do Nacional, Rui Alves.

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, não marcou presença na cerimónia.

Nota ainda para a ausência do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. A presença do chefe do Executivo madeirense tinha sido anunciada, mas acabou por não se concretizar.