Veja as fotos do incêndio que deflagrou na baixa do Funchal

Um incêndio num edifício devoluto na Rua do Sabão, na baixa do Funchal, provocou esta sexta-feira grande aparato e uma extensa coluna de fumo, visível a partir de vários pontos da cidade.

O alerta foi dado pelas 10h36, levando à mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Ao todo, estiveram envolvidos no combate às chamas 34 operacionais e 13 meios, numa intervenção que se prolongou durante a manhã.

Incêndio na Rua do Sabão está em fase de rescaldo O incêndio que deflagrou esta manhã, pelas 10h36, num edifício devoluto situado na Rua do Sabão, na freguesia da Sé, no Funchal, encontra-se já em fase de rescaldo.

O fogo terá começado entre o rés-do-chão e o primeiro andar do imóvel. A causa ainda não é conhecida e deverá agora ser apurada pelas autoridades.

A ocorrência obrigou ainda à evacuação, por precaução, de alguns espaços nas imediações, devido à forte presença de fumo, tendo a Rua do Sabão e a Rua do Esmeraldo sido condicionadas durante as operações de socorro.

Incêndio obrigou à evacuação de edifícios nas proximidades O fogo, que deflagrou esta manhã na Rua do Sabão, no Funchal, provocou uma coluna de fumo visível a partir das imediações e levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Sapadores do Funchal que iniciaram rapidamente as operações de combate e de segurança no local.

Já durante a intervenção, muitos curiosos concentraram-se nas proximidades para acompanhar o trabalho dos bombeiros. Uma comerciante da zona, que terá dado o alerta, contou ter sentido um intenso cheiro a fumo e ouvido pequenas explosões provenientes do edifício.

O incêndio entrou entretanto em fase de rescaldo. Não há registo de vítimas provocadas directamente pelas chamas. Um bombeiro apresentou uma mazela física durante a ocorrência, situação que, segundo os Bombeiros Sapadores do Funchal, estava relacionada com um problema anterior.

Incêndio na Rua do Sabão não provocou feridos O incêndio que deflagrou esta manhã, num edifício localizado na Rua do Sabão, no Funchal, não provocou feridos. A confirmação foi prestada ao DIÁRIO por Simão Santos, adjunto técnico operacional dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Veja, na fotogaleria, algumas das imagens que marcaram o incêndio e a operação de combate às chamas no coração da baixa do Funchal.