Mais de 100 operacionais e quatro meios aéreos combatem fogo em Odemira

Mais de 100 operacionais e quatro meios aéreos estão a combater um incêndio em área florestal em São Teotónio, no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou à agência Lusa a proteção civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para o incêndio foi dado às 11:04 não havendo registo de habitações em perigo.

O fogo deflagrou junto à Estrada Nacional (EN120), em Vale Juncal, na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira, explicou a mesma fonte à agência Lusa.

O incêndio está a consumir uma área florestal composta por "mato, eucalipto, sobreiro e medronheiro", acrescentou.

No combate às chamas estava, às 12:05, um total de 116 operacionais, apoiados por 30 veículos e quatro meios aéreos.