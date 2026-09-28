Bilhetes para o Marítimo-FC Porto já estão à venda

Os bilhetes para o encontro entre o Marítimo e o FC Porto, marcado para 10 de Outubro, já estão à venda, numa primeira fase destinada exclusivamente aos sócios verde-rubros sem Lugar Anual.

De acordo com o clube, esta fase abrange os associados com data de admissão anterior a 15 de Setembro, com preços a partir dos 21 euros. Os bilhetes disponíveis para sócios são destinados às bancadas Poente, Nascente e Sul.

A venda ao público em geral começa às 9 horas desta quarta-feira, 30 de Setembro.

A partir dessa altura ficam também disponíveis os ingressos para a Bancada Norte, destinada exclusivamente a adeptos, não existindo bilhete de sócio para aquele sector.

Os bilhetes podem ser adquiridos através da bilheteira online do Marítimo ou presencialmente nas lojas do Estádio e do Almirante Reis.

O Marítimo-FC Porto está agendado para sábado, 10 de Outubro, às 18 horas, no Estádio do Marítimo, em jogo da 8.ª jornada da I Liga.