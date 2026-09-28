Circulação rodoviária na Rua do Lazareto interrompida na quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Mobilidade e Trânsito, informa, através de um edital, que devido à execução de descarga de betão, sob responsabilidade da empresa BA Invest, Unipessoal Lda., será necessário interromper a circulação rodoviária na Rua do Lazareto, entre o Caminho do Lazareto entrada n.31 e o Impasse n.º1 do Caminho do Lazareto, na quarta-feira, entre as 9h30 e as 18 horas.

A autarquia refere que, como alternativa, será utilizada a Avenida Santiago Menor.

Durante esse período, a carreira n.º40 dos transportes públicos seguirá o seguinte itinerário: Avenida Santiago Menor, Rua Conde Carvalhal e Rua Nova da Igreja.