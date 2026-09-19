Reacendimento na Rua do Sabão esta madrugada
Um reacendimento do incêndio que deflagrou ontem num prédio devoluto na Rua do Sabão, no Funchal, mobilizou esta madrugada, pelas 04h05, as duas corporações de bombeiros do Funchal.
Andreia Correia , 18 Setembro 2026 - 11:01
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local com três meios e 11 elementos.
Esta manhã, os Bombeiros Sapadores do Funchal mantêm-se no local por prevenção, com uma viatura e dois elementos.
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