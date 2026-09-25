A circulação rodoviária estará condicionada este domingo, 27 de Setembro, entre as 3h00 e as 18h00, devido ao transporte de mais uma pá eólica para os parques eólicos do Paul da Serra.

A operação, promovida pela ENEREEM, empresa do grupo Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), corresponde ao transporte da terceira pá eólica e decorrerá ao longo do percurso entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra, abrangendo troços da VE3 e das Estradas Regionais 210 e 105.

A empresa disponibilizou uma estimativa dos horários em que a circulação poderá ser condicionada em cada troço, de forma a permitir aos automobilistas optar, sempre que possível, por percursos alternativos.

Os horários são meramente indicativos e poderão sofrer ajustes em função das condições operacionais verificadas durante a execução do transporte. ENEREEM

A empresa apela à compreensão e colaboração dos utilizadores da via pública durante a operação.