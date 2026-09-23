Quarta-feira começa nublada e termina com temperaturas mais altas
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente pouco nublado a partir da tarde.
O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante leste.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 22ºC de mínima e os 29.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas noroeste com 1 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 25.ºC