Transporte da segunda pá eólica entre Ribeira Brava e Paul da Serra condiciona circulação rodoviária
A ENEREEM, empresa do Grupo Electricidade da Madeira (EEM), informa que no próximo domingo, 20 de Setembro, decorrerá mais uma operação de transporte especial de uma pá eólica para os parques eólicos do Paul da Serra.
Visando mitigar o impacto na circulação rodoviária, a saída do transporte especial será antecipada, pelo que a circulação automóvel estará condicionada entre as 3h00 e as 17h00, ao longo do percurso entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra, nomeadamente nos troços da VE3 e Estrada Regional 210 e 105 no acesso ao Paul da Serra.
Por forma a evitar os condicionalismos na VE3, indica a estimativa dos períodos de condicionamento por troço, de modo a permitir à população a eventual opção por rotas alternativas.