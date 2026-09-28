Detido por suspeitas de agredir a mãe desde há 10 anos em Mourão

Um homem de 38 anos foi detido por suspeitas de ter agredido física e psicologicamente, durante os últimos 10 anos, a própria mãe, de 71, em Mourão, no distrito de Évora, divulgou hoje o Ministério Público (MP).

Num comunicado publicado no 'site' da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que o suspeito está indiciado pela prática do crime de violência doméstica agravada contra a mãe.

"A detenção foi efetuada mediante mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo MP, logo após ter tido conhecimento dos factos e determinado a abertura de inquérito, no dia 24 de setembro", ou seja, na quinta-feira, adiantou.

O MP revelou que a detenção e a abertura de inquérito foram determinadas "face ao risco de vitimização avaliado como elevado/extremo", referindo que foi feita, de imediato, a inquirição da vítima em declarações para memória futura.

"Encontra-se fortemente indiciado que, desde há cerca de 10 anos e até à data da sua detenção, no interior da residência onde habitam, de modo muito intenso e reiterado, o arguido agrediu física e psicologicamente a mãe", salientou.

De acordo com o MP, o suspeito chegou a ameaçar a progenitora de que "a matava, o que sucedeu por repetidas vezes e com elevada persistência nos últimos dias".

"Além da vulnerabilidade associada à diferença de idades, apurou-se ainda a superioridade física do agressor face à vítima e à incapacidade de defesa perante as condutas violentas, físicas e psíquicas, reiteradamente praticadas", assinalou.

O Ministério Público disse que o arguido, após ser presente a primeiro interrogatório judicial na passada sexta-feira, ficou sujeito à medida de coação de internamento preventivo, já que foi confirmado que o arguido padece de doença do foro psíquico.

As investigações prosseguem sob a direção do MP de Reguengos de Monsaraz com a coadjuvação da Guarda Nacional Republicana (GNR).