Juros da dívida sobem a cinco e 10 anos para máximos desde 2014 e 2017

Os juros da dívida portuguesa subiam hoje a dois, a cinco e a 10 anos em relação a sexta-feira e nos dois prazos mais longos para máximos desde março de 2014 e o mesmo mês de 2017, respetivamente.

Às 08:40 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 4,001%, um máximo desde março de 2017 e contra 3,975% na sexta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 3,628%, um máximo desde março de 2014, contra 3,588%.

Os juros a dois anos avançavam para 3,339%, contra 3,300% no final da semana passada.

Alinhados com os de Portugal, os juros de Espanha, Grécia e Itália e os da Alemanha e dos EUA no prazo mais longo também subiam hoje.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, avançavam para 3,624%, um máximo desde junho de 2009, contra 3,600%.

No mesmo sentido, os juros da dívida dos Estados Unidos da América (EUA) a 10 anos subiam, para 5,204%, um máximo desde junho de 2007, contra 5,163% na sexta-feira.