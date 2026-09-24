Sete em cada 10 madeirenses consultaram médico de família no último ano

Cerca de 70% da população residente na Madeira com 15 ou mais anos consultou um médico de medicina geral e familiar nos 12 meses anteriores à entrevista, segundo os resultados do Inquérito Nacional de Saúde 2025 (INS 2025), divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Os dados complementam os principais resultados do INS 2025, operação estatística da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), cuja recolha na Região Autónoma da Madeira foi realizada pela DREM.

Entre as pessoas que recorreram a um médico de medicina geral e familiar no período de 12 meses analisado, 27,0% fizeram uma consulta uma vez nas quatro semanas anteriores à entrevista, enquanto 5,0% tiveram duas ou mais consultas nesse período.

O acesso a médicos de outras especialidades também foi significativo. Quase metade da população residente com 15 ou mais anos, 48,9%, indicou ter consultado um médico de outra especialidade nos 12 meses anteriores à entrevista. Outros 42,4% referiram que essa consulta tinha ocorrido há 12 ou mais meses.

Os resultados do inquérito abrangem ainda o consumo de medicamentos. Nas duas semanas anteriores à entrevista, 58,4% da população com 15 ou mais anos indicou ter tomado medicamentos prescritos, enquanto 37,0% referiu ter consumido medicamentos não prescritos.

Mamografias abrangem 78,7% das mulheres dos 50 aos 69 anos

Nos cuidados preventivos, a DREM destaca a realização de mamografias. Entre as mulheres com idades entre os 50 e os 69 anos, 78,7% realizaram uma mamografia nos dois anos anteriores à entrevista.

No rastreio do cancro colorrectal, 51,0% da população entre os 50 e os 74 anos indicou ter realizado uma pesquisa de sangue oculto nas fezes nos dois anos anteriores à entrevista.

Também a monitorização de factores de risco cardiovasculares e metabólicos apresenta níveis de utilização elevados. Entre a população com 15 ou mais anos, 74,7% recorreu a um profissional de saúde para medir a tensão arterial, 66,2% para medir o nível de colesterol e 64,6% para medir o nível de glicémia.

Os resultados integram a informação do INS 2025 relativa ao acesso e utilização de cuidados de saúde, incluindo consultas médicas, consumo de medicamentos e realização de cuidados preventivos.

O inquérito abrange a população residente com 15 ou mais anos e permite caracterizar, além da utilização dos serviços de saúde, o estado de saúde, as limitações nas actividades do dia-a-dia e factores relacionados com os estilos de vida.