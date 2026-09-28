Luz e arte transformam Jardim de Santa Luzia

O Jardim de Santa Luzia, no Funchal, transforma-se durante dois dias num espaço dedicado à luz, vídeo e criação contemporânea, com a segunda edição da Mostra Colours in the Dark, promovida pela MOVE – Associação Cultural, Criativa e Artística da Madeira.

A iniciativa decorre nos dias 1 e 2 de Outubro, sob direcção artística de Filipa Jasmins Freitas, reunindo artistas, criadores, estudantes e projectos nacionais e internacionais. A proposta passa por explorar a luz enquanto matéria artística e a sua relação com o espaço público. Press Release II Mostra_Colours…

As instalações artísticas terão trabalhos de Evangelina Sirgado de Sousa e Hernando Urrutia, aos quais se junta um projecto desenvolvido por alunos da Escola da APEL, coordenado pelo professor Filipe António. A mostra inclui ainda propostas finalistas de 2025 do “Video Projects – International Open Call”. Press Release II Mostra_Colours…

O programa começa quinta-feira, 1 de Outubro, às 14h30, no Auditório da APEL, com a tertúlia “Criação Contemporânea e Inteligência Artificial”. Moderada por Sónia Marques, contará com Filipe António, Hernando Urrutia, Inês Costa Neves e alunos de Artes Plásticas e Multimédia da escola, numa reflexão sobre o impacto das novas tecnologias nos processos criativos. Press Release II Mostra_Colours…

A abertura oficial das instalações no Jardim de Santa Luzia acontece às 19h45, seguindo-se, às 20h15, uma performance dos alunos da Artística – Estúdio de Artes Performativas. Às 20h30 realiza-se uma sessão “Silent Movies” de “The Nightmare Before Christmas”, de Tim Burton, com auscultadores em número limitado. Press Release II Mostra_Colours…

No dia 2, as instalações reabrem às 19h45 e, às 21 horas, sobe ao palco a Fábrica Anónima para um concerto que encerra a programação artística. O evento termina às 22h30. Press Release II Mostra_Colours…

A entrada é livre. O Colours in the Dark procura aproximar diferentes públicos da criação contemporânea e estabelecer um diálogo entre arte, património, comunidade e espaço público.