Prisão preventiva para suspeita de agredir ex-companheiro no Porto

Uma mulher de 40 anos detida por suspeita de violência doméstica contra o ex-companheiro vai aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva, anunciou hoje a PSP do Porto.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto refere que a detenção ocorreu na quinta-feira, na sequência de uma discussão entre a suspeita e o ex-companheiro, de 57 anos, "durante a qual a mulher terá exercido violência física e psicológica sobre o mesmo".

A suspeita também terá "proferido ameaças graves" contra a vida do homem "e expressões de caráter injurioso", acrescenta a PSP.

A mulher tinha já cumprido uma pena de dois anos de prisão efetiva pela prática de um anterior crime de violência doméstica.

A detenção ocorreu pelas 13:30, na Rua Nove de Julho, no Porto.