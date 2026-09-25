Suspeito de ter ateado sete fogos em Mêda foi detido pela PJ

Um homem de 34 anos suspeito de ter ateado sete fogos rurais no concelho de Mêda, distrito da Guarda, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), numa ação articulada com várias outras entidades.

De acordo com a PJ, o homem, que vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, foi detido fora de flagrante delito.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em estreita articulação com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural -- Centro Interior (constituído por elementos da GNR, ICNF e PJ), deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de seis incêndios rurais ocorridos nos dias 12, 14 e 31 de julho e um sétimo, ocorrido no passado dia 23 de agosto, todos na localidade de Rabaçal, concelho da Mêda", referiu aquela polícia criminal.

Os incêndios, explicou a PJ, foram provocados por "ignição por chama direta através de isqueiro, consumiram uma área total aproximada de quatro hectares de mato e pastagem e foram combatidos pelos Bombeiros Voluntários de Trancoso e de Mêda".

"O homem atuou desconsiderando o impacto potencialmente devastador dos incêndios, revelando manifesta indiferença pelo período crítico de perigo de incêndio que se verificava na altura, criando um perigo efetivo para uma vasta mancha florestal, áreas agrícolas e de pastoreio, para zonas habitacionais e, consequentemente, para a vida e a integridade física de terceiros".