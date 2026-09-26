Incêndio nos Canhas está extinto e em fase de rescaldo

O incêndio florestal que deflagrou na zona do Socorro, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol, encontra-se extinto, estando agora em fase de rescaldo e vigilância, informou a Câmara Municipal da Ponta do Sol.

As equipas operacionais permanecem no terreno para assegurar a vigilância e consolidar a extinção, contando ainda com o apoio de um meio aéreo, que efectua descargas nos pontos onde se justificar.

No combate às chamas estiveram envolvidos 49 operacionais, apoiados por 15 viaturas e um meio aéreo, incluindo elementos dos Bombeiros, PSP, GNR, Corpo de Polícia Florestal e Serviço Municipal de Protecção Civil, sob coordenação do Centro Regional de Operações de Socorro da Região Autónoma da Madeira.

Nas primeiras horas da ocorrência, o dispositivo integrava 44 operacionais e 14 viaturas, tendo o helicóptero da Protecção Civil apoiado o combate e regressado à Cancela para reabastecimento antes de voltar a ser empenhado no local.

Incêndio florestal nos Canhas mobiliza 44 operacionais Fogo deflagrou durante a madrugada numa zona de difícil acesso. Meio aéreo da Protecção Civil está a apoiar o combate

Elementos da Câmara Municipal da Ponta do Sol acompanharam também a ocorrência desde as primeiras fases, prestando apoio às operações.

Citado em comunicado, o presidente da autarquia, Rui Marques, agradeceu a colaboração da população dos Canhas e o trabalho dos meios de emergência.

“Quero começar por agradecer à população, que desde a primeira hora demonstrou uma enorme capacidade de entreajuda e proactividade”, afirmou, destacando a colaboração dos moradores com as equipas de socorro.

O autarca salientou igualmente “o profissionalismo, a rapidez e o empenho” dos agentes de protecção civil envolvidos na operação.

“Felizmente, o incêndio está extinto e entramos agora numa fase de rescaldo e vigilância”, acrescentou Rui Marques, apelando à população para que respeite as indicações das autoridades e facilite a circulação dos meios de emergência enquanto decorrem os trabalhos.