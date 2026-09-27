Incêndio em mato no Papagaio Verde em fase de rescaldo

Um incêndio em mato deflagrou, ao início desta manhã, na Travessa do Papagaio Verde, em São Martinho, no Funchal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que rapidamente controlaram as chamas. Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local com quatro elementos, enquanto os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram um auto-tanque e dois elementos.

A ocorrência encontra-se já em fase de rescaldo e os meios estão a realizar os trabalhos necessários para garantir que não existem reacendimentos.