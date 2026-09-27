 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Incêndio em mato no Papagaio Verde em fase de rescaldo

Fogo deflagrou ao início da manhã em São Martinho

None

Um incêndio em mato deflagrou, ao início desta manhã, na Travessa do Papagaio Verde, em São Martinho, no Funchal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que rapidamente controlaram as chamas. Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local com quatro elementos, enquanto os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram um auto-tanque e dois elementos.

A ocorrência encontra-se já em fase de rescaldo e os meios estão a realizar os trabalhos necessários para garantir que não existem reacendimentos.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo