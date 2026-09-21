Incêndio no Campanário já foi extinto

O incêndio que deflagrou esta madrugada na zona do Campanário, na Ribeira Brava, mobilizou vários meios de combate, tendo sido extinto por volta das 8h30.

Segundo Válter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil, o incêndio foi dado como extinto pelas 8h30.

O fogo deflagrou no povoamento florestal do Lugar da Serra, nas zonas altas da freguesia do Campanário, tendo o alerta sido dado pelas 6h35. Para o local foram mobilizados 19 bombeiros e sete veículos, pertencentes aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Antes de ser extinto, o incêndio chegou a estar dominado, tendo os meios permanecido no local para combater as chamas e garantir a segurança da zona.