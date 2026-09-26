Incêndio florestal nos Canhas mobiliza 44 operacionais

Um incêndio florestal deflagrou durante a madrugada, nos Canhas, na Ponta do Sol, numa área de difícil acesso, mobilizando um dispositivo de 44 operacionais e 14 veículos.

Segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, estão envolvidos na operação elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A operação conta ainda com a participação da GNR, Polícia Florestal, PSP e Serviço Municipal de Protecção Civil da Ponta do Sol.

O combate às chamas está a ser apoiado pelo meio aéreo da Protecção Civil. O helicóptero já esteve empenhado no local, tendo regressado à Cancela para reabastecimento, estando previsto que volte a ser utilizado no combate ao incêndio.

As características do terreno, nomeadamente o difícil acesso à zona afectada, estão a obrigar à mobilização de um dispositivo reforçado para combater as chamas.