Incêndio florestal nos Canhas mobiliza 44 operacionais
Fogo deflagrou durante a madrugada numa zona de difícil acesso. Meio aéreo da Protecção Civil está a apoiar o combate
Um incêndio florestal deflagrou durante a madrugada, nos Canhas, na Ponta do Sol, numa área de difícil acesso, mobilizando um dispositivo de 44 operacionais e 14 veículos.
Segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, estão envolvidos na operação elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.
A operação conta ainda com a participação da GNR, Polícia Florestal, PSP e Serviço Municipal de Protecção Civil da Ponta do Sol.
O combate às chamas está a ser apoiado pelo meio aéreo da Protecção Civil. O helicóptero já esteve empenhado no local, tendo regressado à Cancela para reabastecimento, estando previsto que volte a ser utilizado no combate ao incêndio.
As características do terreno, nomeadamente o difícil acesso à zona afectada, estão a obrigar à mobilização de um dispositivo reforçado para combater as chamas.
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