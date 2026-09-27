Helicóptero combate incêndio que reacendeu nos Canhas

O incêndio nos Canhas, na Ponta do Sol, que tinha sido dado como extinto na tarde de sábado, reacendeu durante a madrugada deste domingo, numa zona de penhasco de difícil acesso.

Cerca de 25 operacionais dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, dos Bombeiros Voluntários da Calheta e dos Bombeiros Sapadores do Funchal estão envolvidos no combate às chamas, com o apoio do helicóptero.

A dificuldade de acesso ao local está a condicionar a intervenção dos meios terrestres.

O fogo teve origem na noite de sexta-feira, afectou uma área estimada entre 24 e 25 hectares e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.