Incêndio na Rua do Sabão está em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou esta manhã, pelas 10h36, num edifício devoluto situado na Rua do Sabão, na freguesia da Sé, no Funchal, encontra-se já em fase de rescaldo.

Em declarações aos jornalistas no local, Simão Santos, adjunto operacional dos Bombeiros Sapadores do Funchal, explicou que o combate às chamas envolveu 13 meios e 34 operacionais, numa intervenção conjunta dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo o responsável, o incêndio deflagrou entre o rés-do-chão e o primeiro andar do edifício, que se encontrava abandonado.

Incêndio deflagra em edifício na Rua do Sabão Um incêndio deflagrou esta manhã, pelas 10h36, na parte superior de um edifício habitacional situado na Rua do Sabão, na freguesia da Sé, no Funchal.

“É impossível saber a origem. Quando fomos alertados, o incêndio já estava declarado. Sabemos onde começou, mas não sabemos a causa”, explicou Simão Santos, acrescentando que a investigação está agora a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O responsável adiantou ainda que há um ferido a registar, um bombeiro. No entanto, a situação não está relacionada directamente com o combate às chamas, tratando-se de uma mazela física que o operacional já tinha anteriormente.

A ocorrência levou à evacuação de espaços nas imediações, devido à presença de fumo e à proximidade do incêndio. Uma comerciante da zona, que terá alertado o 112, relatou anteriormente ter sentido cheiro intenso a fumo e ouvido pequenas explosões provenientes do edifício.