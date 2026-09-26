Incêndio florestal no Estreito da Calheta acciona duas corporações
Fogo ficou dominado cerca de 30 minutos após o alerta
Um incêndio florestal deflagrou, esta tarde, no Estreito da Calheta, encontrando-se neste momento em fase de rescaldo.
Segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, a ocorrência ficou dominada cerca de 30 minutos após o alerta, permitindo passar à fase de rescaldo e vigilância da área afectada.
No local permanecem elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Até ao momento não há informação de habitações ou pessoas afectadas pelo incêndio.
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