Incêndio florestal no Estreito da Calheta acciona duas corporações

Um incêndio florestal deflagrou, esta tarde, no Estreito da Calheta, encontrando-se neste momento em fase de rescaldo.

Segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, a ocorrência ficou dominada cerca de 30 minutos após o alerta, permitindo passar à fase de rescaldo e vigilância da área afectada.

No local permanecem elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Até ao momento não há informação de habitações ou pessoas afectadas pelo incêndio.