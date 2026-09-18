Quatro ausências no Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos

Serão 29 as equipas que estarão à partida do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, sétima e penúltima prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026, que vai para a estrada este sábado.

De facto, quatro equipas não estiveram presentes nas verificações técnicas e documentais realizadas esta sexta-feira, todas elas devido à chegada tardia de material para os respectivos carros. Foram os casos do número 8 Tiago Nunes/Nuno Nóbrega (Renault Clio 4/5), do número 21 Helder Pestana, em viatura idêntica, do número 29 Miguel Silva/Jhonny Sousa (Honda Civic) e do número 32 Paulo Teixeira/Paulo Vieira (Toyota Starlet).