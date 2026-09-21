Quatro homens detidos no Aeroporto de Lisboa

Quatro homens foram detidos no Aeroporto de Lisboa, três por apresentarem documentos falsos e outro na sequência de um mandado de detenção internacional, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Na sexta-feira, foi detido um homem indocumentado, de nacionalidade ainda por apurar, que se encontrava na posse de um passaporte e de uma carta de condução gregos, relativamente aos quais foram detetados indícios de falsificação, de acordo com a PSP, que no sábado fez outras duas detenções.

"Na primeira situação, foi intercetado um homem indocumentado, de nacionalidade também ainda por apurar, que utilizava um passaporte da República da Coreia. Pouco depois, foi detido um cidadão de nacionalidade estrangeira, com 29 anos de idade, pela utilização de um passaporte britânico que apresentava indícios de falsificação", revelou, em comunicado, a Direção Nacional da PSP.

Confirmados os indícios de fraude, os detidos foram conduzidos para instalações policiais.

No domingo, foi detido outro cidadão de nacionalidade estrangeira, com 27 anos, sobre o qual pendia um mandado de detenção Internacional difundido pela Interpol.

"Este cidadão era procurado para cumprimento de uma pena de seis meses de prisão, na sequência de uma condenação por factos relacionados com um crime de furto praticado em conjunto com outro indivíduo", indicou a PSP, sem avançar detalhes.