Orgulho LGBTQIA+ sai à rua contra o preconceito

O Funchal recebeu, esta tarde, a Marcha do Orgulho LGBTQIA+, que percorreu o trajecto entre o Largo do Município e a Assembleia Legislativa da Madeira, num momento marcado pela reivindicação, visibilidade e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+.

Apesar do calor que se fez sentir, a organização mostrou-se satisfeita com a adesão à iniciativa, que contou com meia centena de pessoas. Para Paulo Spínola, responsável pelo Madeira Pride, entidade organizadora, a marcha constitui "a parte mais reivindicativa" do programa do Orgulho LGBTQIA+, assumindo-se como um momento para chamar a atenção para a discriminação que ainda afecta as minorias.

É importante acreditar e lembrar que, assistimos cada vez mais a discursos e movimentos que incentivam o ódio e a violência contra as minorias, sejam elas de género ou orientação sexual, mas também contra outros grupos, como as mulheres e comunidades que já foram sistematicamente marginalizadas. Paulo Spínola, responsável do Madeira Pride

A iniciativa pretende, por isso, "chamar a atenção e dar visibilidade àquilo que ainda existe" e que, defende Paulo Spínola, "deve ser olhado e trabalhado diariamente, para não deixar ninguém para trás".

Durante a marcha, que terminou junto à Assembleia Legislativa da Madeira, o responsável destacou ainda a diversidade de participantes. "Jovens, menos jovens, homens, mulheres, todos estão aqui. Acho que temos uma boa representação, quer de géneros, quer de idades", referiu

Your browser does not support the audio element. Marcha LGBTQIA+ pede mais apoio e menos preconceito

Para o Madeira Pride, esta mobilização é também um "grito de alerta" perante a ideia de que os direitos conquistados estão definitivamente assegurados. "É importante lembrar que os direitos não são garantidos para sempre e que nem todos são iguais. Há direitos conquistados que estão a ser novamente discutidos", alertou.

Ao mesmo tempo, Paulo Spínola deixou uma mensagem de esperança, defendendo que iniciativas como esta e o trabalho desenvolvido diariamente pelas associações podem contribuir para melhorar a vida das pessoas que se sentem afectadas pelo isolamento associado à pertença a uma minoria.

Questionado sobre a existência de preconceito na Madeira, o responsável do Madeira Pride reconheceu que ainda persiste, embora sublinhe que não é uma realidade exclusiva da Região. "É algo transversal a vários países e estamos a assistir a isso também na Europa", disse, reforçando que é necessário continuar a trabalhar sobre esta realidade e a "chamar a atenção" para a sua existência.

Entre as mudanças que gostaria de ver na Região está também um maior apoio às associações que trabalham nesta área. Paulo Spínola aponta a necessidade de mais apoios "quer por parte das empresas, quer através de apoios particulares e públicos", sobretudo para reforçar os recursos humanos.

"Temos muita falta de recursos humanos e, por isso, o nosso trabalho acaba também por ficar um pouco limitado", explicou.

No final, deixou à sociedade madeirense a mensagem que dá o mote à edição deste ano do Madeira Pride. "O mundo que queremos começa aqui. Um mundo tolerante, que respeite todos e todas e que viva em paz".