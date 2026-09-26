Lula da Silva justifica proibição de apostas desportivas na Internet com endividamento

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, justificou hoje a proibição de apostas desportivas na Internet com o número elevado de pessoas endividadas, durante um comício em São Paulo, no âmbito das eleições presidenciais de 04 de outubro.

"Tomei essa medida drástica, porque sei que há muitas pessoas endividadas por causa das apostas. O jogo tornou-se uma desgraça na vida das pessoas pobres, porque apostam, perdem, endividam-se para continuar a apostar e perdem o controlo sobre a dívida", afirmou o chefe de Estado, que aspira à reeleição nas eleições de 04 de outubro para o seu quarto mandato não consecutivo.

A proibição das apostas e dos casinos virtuais, anunciada na sexta-feira pelo Presidente, foi o tema mais destacado no discurso que Lula proferiu no comício eleitoral que liderou em São Miguel Paulista, um bairro carenciado na zona leste de São Paulo.

Foi a sua primeira declaração pública após a controversa proibição das casas de apostas, que se tinham tornado importantes patrocinadores dos clubes de futebol e das redes de televisão.

"Assinei um decreto executivo para acabar com as apostas. Quem quiser ganhar dinheiro, que encontre uma forma honesta de o fazer e não matando a gente pobre, endividando a gente pobre, vendendo mentiras", afirmou Lula da Silva, que lidera as sondagens de intenção de voto, mas aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil.

Lula afirmou que ninguém enriquece a apostar, com exceção dos donos das casas de apostas, e que tinha de tomar uma decisão para impedir que um pai usasse o dinheiro destinado à alimentação dos seus filhos para apostar.

Flávio Bolsonaro acusou, por seu tuno, Lula da Silva de promover uma "fraude eleitoral" por anunciar a proibição apenas a nove dias das eleições, uma vez que, argumentou, foi o próprio Governo do Partido dos Trabalhadores (PT), que regulamentou as apostas, autorizou 85 empresas a operar e arrecadou cerca de 20.000 milhões de reais (cerca de 3.855 milhões de dólares), em impostos dessas operadoras.

Acrescentou que a "fraude eleitoral" ficou comprovada pelo facto de Lula ter optado por um decreto executivo para determinar a proibição, mas esta medida tem de ser aprovada pelo Congresso num prazo de 120 dias.

"Quando esse prazo terminar e se não houver aprovação do Legislativo, as apostas poderão regressar com mais força, mas as eleições já terão passado", afirmou.

O líder do PT concentrou os seus comícios nos últimos dois dias no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil e onde as sondagens mostram Bolsonaro com vantagem sobre Lula.

No mesmo discurso proferido hoje no comício político, o líder do PT defendeu a soberania do Brasil e insistiu que "ninguém de fora pode meter o bedelho" nas eleições brasileiras, numa referência à alegada ingerência do Governo do Presidente dos EUA, Donald Trump, na campanha eleitoral no Brasil a favor de Flávio Bolsonaro.

Lula afirmou ainda que não permitirá que empresas de outros países se apropriem dos minerais do Brasil e que as obrigará a transformá-los no país.

"Não permitiremos que se repita o que fizeram com o nosso ouro, que foi extraído por Portugal, nos deixou um vazio aqui e acabou por enriquecer a Inglaterra", afirmou.