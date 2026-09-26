FC Porto vence Sporting e conquista Supertaça de basquetebol

O FC Porto, campeão nacional, conquistou hoje a Supertaça Mário Saldanha em basquetebol, ao vencer o Sporting por 80-76 na 41.ª edição da prova, disputada no Pavilhão Desportivo de Albufeira.

Frente aos detentores da Taça de Portugal, os 'dragões', que sucedem ao Benfica no palmarés da prova, viraram o resultado, depois de terem chegado ao intervalo com uma desvantagem de 10 pontos (41-31).

O FC Porto conseguiu a sua nona supertaça masculina e isolou-se no segundo lugar do palmarés, com mais um troféu do que a Ovarense, terceira, mas a distantes sete do Benfica, que lidera com um total de 16 conquistas.