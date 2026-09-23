Marcha do Orgulho LGBTQIA+ volta a percorrer Funchal no sábado

A Marcha do Orgulho LGBTQIA+ volta a sair à rua no Funchal no próximo sábado, 26 de Setembro, integrada no Madeira Pride 2026. Sob o lema "O mundo que queremos começa aqui!", a iniciativa pretende afirmar a visibilidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+, apelando à participação pela liberdade, igualdade e pelo direito de cada pessoa "ser, amar e viver sem medo".

A concentração está marcada para as 16h30, no Largo do Município, estando o início da marcha previsto para as 17 horas. O percurso termina junto à Assembleia Legislativa da Madeira, onde será lido um Manifesto e decorrerão os discursos oficiais.

O programa prossegue às 18 horas, no Largo do Socorro, com o Arraial Madeira Pride 2026, que reunirá vários artistas e momentos de animação.

A apresentação estará a cargo de La Aura, estando previstas actuações de Âmbar/Carlos Costa, Helena, Alecia Flufffy, Jessie La’Hore, Miss Scarlet Scandal e Shuggah Lickurs. O programa inclui ainda um momento literário com Raquel Smith Cave.

O arraial é promovido em parceria com o Barreirinha Bar Café e encerra o programa previsto para o dia 26 de Setembro no âmbito do Madeira Pride 2026.