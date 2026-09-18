Vídeo mostra violência das chamas em incêndio na Rua do Sabão

No vídeo, ao qual o DIÁRIO teve acesso, é possível ver fogo intenso a sair pelas janelas, acompanhado por uma grande quantidade de fumo, num momento em que o incêndio se encontrava ainda bastante activo.

As imagens revelam particularmente a força das chamas num dos pisos do imóvel, chegando o fogo a projectar-se para o exterior através das janelas.

Veja as fotos do incêndio que deflagrou na baixa do Funchal Ao todo, estiveram envolvidos no combate às chamas 34 operacionais e 13 meios

A ocorrência, já noticiada pelo DIÁRIO, levou à mobilização de meios de socorro para aquela artéria do centro do Funchal.