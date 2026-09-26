Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Recolha de lixo cresce 57%. Cinco concelhos da ARM passaram de 1.205 para 1.887 toneladas em quatro anos. Só no primeiro semestre deste ano foram recolhidas 828 toneladas. GNR já identificou 14 responsáveis por abandono ilegal. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. A rua dá palco. Há quem encontre nas ruas do Funchal a montra para chegar mais longe. Música, público e oportunidades cruzam-se todos os dias no coração da cidade.

Voadora’ apanhada na Madeira. Lancha com quatro motores e ligação por satélite é a segunda embarcação rápida apreendida este ano na Região.

Fique também a saber que TVDE voltam a abrir a porta. Governo prepara novo regime para desbloquear licenças, mas emissão ficará dependente da evolução do mercado.

E, por fim, “Nós não somos infinitos”. Martinho Freitas alerta para os limites humanos e materiais das corporações e defende uma resposta profissional durante as 24 horas

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.